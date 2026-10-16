El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo plan de educación y concientización vial que tendrá alcance en todo el territorio bonaerense, incluido el partido de General Pueyrredon. La iniciativa busca promover conductas responsables en las calles y rutas, con especial atención en la formación de niños y jóvenes.

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El programa, denominado Plan Estratégico Provincial de Educación y Concientización en Movilidad y Convivencia Ciudadana, fue establecido mediante la Resolución 339/2026 y se desarrollará en conjunto entre el Ministerio de Transporte y la Dirección General de Cultura y Educación.

La propuesta contempla actividades de formación para estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de establecimientos públicos como privados. También incluye capacitaciones destinadas a docentes, agentes estatales y distintos sectores de la comunidad.

Entre los principales objetivos se encuentran fomentar el respeto por las normas de tránsito, reconocer las señales viales, promover una convivencia responsable en el espacio público y prevenir situaciones de riesgo que puedan provocar accidentes.

Uno de los ejes centrales del programa será incorporar conocimientos sobre seguridad vial desde edades tempranas, con el propósito de que los estudiantes comprendan la importancia de respetar las reglas de circulación y cuidar a los demás usuarios de la vía pública.

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En el caso de Mar del Plata, la iniciativa se vincula con las actividades de prevención que la Provincia viene desarrollando en la ciudad. En junio, el Museo MAR fue sede del V Congreso Nacional de Seguridad Vial, que reunió a especialistas, autoridades y organizaciones dedicadas a reducir los siniestros de tránsito.

Además, General Pueyrredon participó durante este año de encuentros provinciales destinados a fortalecer las políticas de seguridad vial en los municipios, con especial atención en los accidentes que ocurren dentro de las ciudades.

El nuevo programa también contempla que las actividades se adapten a las características de cada distrito, teniendo en cuenta los índices locales de siniestralidad y las necesidades de los sectores más vulnerables del tránsito.

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La implementación prevé un trabajo conjunto entre organismos provinciales, municipios, instituciones educativas y organizaciones sociales vinculadas con la prevención de accidentes.

Si bien el plan tendrá alcance provincial, todavía no se anunciaron fechas ni establecimientos específicos de Mar del Plata donde comenzarán las actividades. La intención es avanzar con una política permanente de formación que contribuya a reducir los accidentes y mejorar la convivencia en las calles.