El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) incorporó una máquina trituradora destinada a procesar vehículos quemados y abandonados en la vía pública. La adquisición responde al aumento de los reclamos vecinales registrados durante el último año para retirar chatarra de distintos sectores de la ciudad.

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El nuevo equipamiento permitirá destruir partes de automóviles y motocicletas, caños de escape, neumáticos y escombros de hormigón. Los materiales resultantes podrán reutilizarse como insumos para fabricar mobiliario urbano y estabilizar caminos en espacios públicos.

Desde el organismo destacaron que los operativos de retiro de vehículos en desuso tienen un impacto directo en la salubridad, la prevención del delito y la seguridad vial de los barrios.

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La incorporación de la máquina apunta a fortalecer esas tareas y a dar una respuesta a las solicitudes de los vecinos, al tiempo que promueve el aprovechamiento de materiales que, de otro modo, quedarían como residuos.

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