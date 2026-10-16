La Escuela Primaria N°26 organiza “La Feria de la 26", un evento benéfico que tiene como objetivo recolectar fondos, la misma se realizará este sábado de 15 a 19hs en el mismo establecimiento, ubicado en Jacinto Peralta Ramos 615.

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La feria tiene como fin central, recaudar el dinero suficiente para adquirir tablets que conformarán una nueva aula tecnológica. Y este equipamiento permitirá a los docentes comenzar a implementar el uso de la plataforma interactiva Kahoot! de manera cotidiana.

La escuela proyecta el uso de esta herramienta, no solo para optimizar la compresión lectora de sus alumnos, sino también para ampliar su nivel de cultura general y dinamizar el aprendizaje de las habilidades matemáticas de los mismos mediante juegos y participación activa.

El evento tiene como consigna que los visitantes puedan pasar una tarde diferente, ya que quienes se acerquen podrán recorrer diversos stands de emprendedores, disfrutar del buffet y participar de sorteos, sorpresas y shows en vivo.

Es de mencionar que para que este evento pueda ser una realidad y pueda garantizar la inclusión de todo su alumnado, la escuela también lanza una campaña de donación de dispositivos. Donde se solicita a vecinos, familias o empresas que dispongan de una tablet sin uso y en condiciones de funcionar, que consideren acercarla a la escuela.

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Desde la institución señalan que cada dispositivo donado es una herramienta directa para el desarrollo educativo de un alumno.

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