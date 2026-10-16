Un hecho poco frecuente para quienes recorren la costa de Mar del Plata se registró durante la mañana de este viernes, cuando una elefanta marina dio a luz a su cría en la playa ubicada frente al ex Asilo Unzué. Ambos ejemplares se encuentran en buen estado y permanecerán en el sector durante las próximas semanas.

Ads

Ante esta situación, el Municipio, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y Defensa Civil, solicitó a vecinos y turistas mantener una distancia mínima de 20 metros, evitar el contacto con los animales y no acercarse con mascotas. Además, se dispuso un perímetro de protección para impedir posibles perturbaciones.

Según explicaron especialistas, el período de amamantamiento se extiende entre 25 y 30 días, una etapa fundamental para la supervivencia de la cría. Durante ese tiempo, la madre permanece en la playa, generalmente sin alimentarse ni ingresar al agua, mientras el cachorro recibe los nutrientes necesarios para aumentar de peso y desarrollarse.

Natalia Martino, bióloga y guardaparques del EMSUR, destacó la importancia de preservar el vínculo entre ambos ejemplares, especialmente durante los primeros días posteriores al nacimiento. Cualquier alteración en su comportamiento podría afectar el proceso natural de lactancia.

Por su parte, desde Defensa Civil advirtieron que no se debe tocar a los animales, permitir que los perros se acerquen ni intentar llevar al cachorro al mar. Una vez finalizado el amamantamiento, la madre abandona la playa y la cría permanece en el lugar hasta continuar su desarrollo.

Ads

Si bien la presencia de elefantes marinos en la costa marplatense coincide con su temporada reproductiva, desde el Municipio remarcaron que la colaboración de la comunidad será fundamental para garantizar que ambos animales atraviesen esta etapa sin inconvenientes.