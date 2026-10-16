Un jurado popular declaró culpable hoy al acusado por el femicidio de Talía Abigail Aragón, ocurrido en mayo de 2024 en la zona de Los Acantilados. El veredicto se conoció tras las deliberaciones finales del juicio oral realizado en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2.

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El hombre condenado por el jurado era ex pareja de Aragón, de 27 años. El cuerpo de la joven había sido encontrado sin vida en la playa, con heridas de arma blanca en el hemitórax derecho y en uno de sus brazos.

El debate fue encabezado por el juez Federico Cecchi. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por los abogados Javier De la Torre y Héctor Luccoti.

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La pena definitiva se determinará en la audiencia de cesura, prevista para la semana próxima. En esa instancia se fijará la sanción correspondiente luego del veredicto de culpabilidad.

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