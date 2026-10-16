El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires oficializó hoy una recompensa de entre $5.000.000 y $10.000.000 para quienes aporten información fehaciente que permita esclarecer el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Diego Nahuel Calabrese, ocurrido en noviembre de 2025 en el barrio Centenario.

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El crimen se produjo el 29 de noviembre de 2025 en la intersección de Saavedra y Chile. Según la investigación, la víctima, de 32 años, fue interceptada por al menos dos personas y, tras un altercado, recibió un disparo fatal.

La medida fue dispuesta mediante una resolución firmada por el ministro de Seguridad bonaerense, Eduardo Javier Alonso, a partir de un requerimiento del fiscal Carlos María Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº7 del Departamento Judicial Mar del Plata.

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El ofrecimiento está dirigido a quienes puedan brindar datos concretos que contribuyan a identificar a los responsables del homicidio y avanzar en la investigación.

Las personas que cuenten con información pueden presentarse ante la fiscalía, ubicada en Brown 2046, o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.

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La resolución establece que se garantizarán la estricta reserva de identidad y la confidencialidad de quienes aporten datos. La recompensa busca sumar testimonios que permitan esclarecer el asesinato.

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