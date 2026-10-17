Mar del Plata tendrá un sábado 17 de octubre marcado por las bajas temperaturas y la abundante nubosidad, en un fin de semana en el que la primavera seguirá sin hacerse sentir. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una temperatura mínima de entre 7 y 9°C y una máxima de 13°C, con escasas posibilidades de precipitaciones.

Ads

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas cercanas a los 9°C. Hacia la tarde se alcanzará el registro más alto de la jornada, aunque la presencia de nubes limitará los momentos de sol. Por la noche, el termómetro volverá a descender y rondará los 9°C.

En cuanto al viento, se prevé que predomine del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante buena parte del día. Hacia la noche disminuirá su intensidad, con registros estimados de entre 7 y 12 km/h.

La humedad relativa rondará el 76%, lo que contribuirá a mantener una sensación de ambiente fresco. Aunque no se esperan lluvias importantes, algunas previsiones alternativas contemplan la posibilidad de lloviznas aisladas.

De esta manera, la ciudad atravesará un sábado con características más cercanas al otoño que a la primavera. Para quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre, se recomienda llevar abrigo, especialmente durante la mañana y después del atardecer.