Una investigación del Destacamento Estación Chapadmalal, junto con el Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Octava, permitió esclarecer una falsa denuncia por robo automotor. Un hombre de 57 años reconoció que había denunciado la sustracción de su vehículo luego de mantener una discusión con su hijo, aunque el hecho nunca había ocurrido.

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La investigación comenzó a partir de una denuncia por un presunto robo ocurrido ayer a la madrugada, en inmediaciones de las calles 5 y 32, en Estación Chapadmalal. En esa oportunidad, el hombre aseguró que tres individuos lo habían interceptado y despojado de su Fiat Siena gris, utilizado como remise rural. También indicó que llevaba un teléfono celular en el interior del automóvil.

Tras recibir la denuncia, el personal policial realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad y distintas tareas de campo en la zona. Sin embargo, las diligencias no permitieron encontrar registros del supuesto robo ni testimonios que respaldaran la versión del denunciante.

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Durante la investigación también surgieron contradicciones en su declaración y elementos que indicaban que el vehículo había sido prestado a su hijo.

Ante esas irregularidades, el hombre fue citado para ampliar su declaración. En presencia de un testigo, habría reconocido que denunció el robo después de discutir con su hijo y que la sustracción del automóvil nunca había ocurrido.

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Con los elementos reunidos, se dio por esclarecido el hecho denunciado y se dio intervención a las fiscalías correspondientes.

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El doctor Eduardo Layus, de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA), dispuso desestimar la investigación por la presunta sustracción del vehículo. Por su parte, la doctora Eleonora Taddeo, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº10, ordenó iniciar actuaciones por falsa denuncia y tentativa de estafa.

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