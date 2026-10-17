La histórica expedición submarina que convirtió al fondo del mar de Mar del Plata en un fenómeno viral tendrá su propia película. Bajo el nombre “Bichos del mar”, la producción llegará a los cines el próximo 26 de noviembre y recuperará la aventura científica que permitió descubrir criaturas sorprendentes, entre ellas la popularmente conocida como “estrella culona”.

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El largometraje está inspirado en la misión realizada durante 2025 por 25 investigadores argentinos del Conicet, quienes exploraron el Cañón Submarino de Mar del Plata, ubicado a unos 300 kilómetros de la costa, a bordo del buque oceanográfico Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute.

Lo que comenzó como una investigación científica terminó convirtiéndose en un acontecimiento que trascendió las fronteras del ámbito académico. Durante la expedición, las transmisiones en vivo por YouTube acumularon alrededor de 250 horas de contenido y cerca de 18 millones de visualizaciones, con espectadores que siguieron diariamente los descubrimientos realizados en las profundidades del Atlántico Sur.

Entre los hallazgos que despertaron mayor curiosidad apareció la denominada “estrella culona”, un ejemplar de estrella de mar cuya particular apariencia generó una verdadera revolución en las redes sociales. También se observaron otras criaturas llamativas, como la bautizada “batatita”, que rápidamente conquistaron al público.

Sin embargo, la película no se limitará a mostrar las imágenes que se volvieron virales. La propuesta también buscará contar qué ocurrió dentro del barco durante las jornadas de exploración, cómo fue la convivencia entre los científicos y de qué manera vivieron la inesperada repercusión de su trabajo.

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Sus realizadores presentan la producción como una combinación de aventura, comedia romántica, musical, drama, ciencia ficción y fantasía, con una mirada diferente sobre una experiencia científica que logró despertar el interés de millones de personas.

Durante la misión, los especialistas utilizaron el vehículo submarino operado a distancia ROV SuBastian, que permitió descender hasta 4.500 metros de profundidad y registrar ecosistemas que nunca antes habían sido observados en vivo en el país.

Entre los descubrimientos más importantes se destacaron comunidades de organismos que obtienen energía mediante procesos químicos, jardines de plumas de mar, diversas especies de peces y un extenso arrecife de corales de escala kilométrica.

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La expedición no solo permitió ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad del Mar Argentino, sino que también demostró el enorme interés que puede generar la ciencia cuando sus descubrimientos llegan de manera directa al público.

Ahora, aquella experiencia que mantuvo a miles de argentinos frente a las pantallas tendrá una nueva oportunidad de sorprender, esta vez desde las salas de cine.

El estreno de “Bichos del mar” está previsto para el 26 de noviembre. Quienes deseen conocer las novedades sobre la película y su presentación anticipada pueden ingresar al sitio oficial www.bichosdelmar.com.