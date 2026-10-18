El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) delegación Mar del Plata informó importantes avances en el proceso de regularización laboral de las y los docentes extraprogramáticos de la ciudad. El marco de adecuación se sustenta en la aplicación de la Ley Provincial de Educación y de la Ley 15.557, normativa que en su artículo 59 establece que los aportes previsionales de quienes dictan materias fuera de la currícula obligatoria oficial deben dirigirse al Instituto de Previsión Social (IPS).

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Desde la organización gremial precisaron que, tras las prórrogas dispuestas por el organismo previsional para establecer los circuitos administrativos requeridos, una amplia mayoría de las instituciones educativas de gestión privada de Mar del Plata adecuó su esquema laboral a las exigencias legales.

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Sin embargo, para aquellos establecimientos donde aún se registran incumplimientos o encuadramientos laborales erróneos, SADOP se encuentra impulsando audiencias de conciliación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, además de promover mesas de diálogo y evaluar medidas de fuerza gremiales hasta alcanzar la plena regularización del sector.

Al respecto, la secretaria general de SADOP Mar del Plata, Carla Mancuso, ponderó el alcance de la medida y sostuvo que "la adecuación al marco legal vigente representa un avance muy importante para las y los docentes extraprogramáticos. No hablamos solamente de un encuadre administrativo, sino del reconocimiento de derechos que impactan directamente en sus aportes jubilatorios al IPS y en sus condiciones laborales".

En esa misma línea, la dirigente sindical remarcó el valor del trabajo que desempeñan estos educadores en las aulas y ratificó el compromiso de la entidad gremial de continuar con los reclamos correspondientes hasta lograr que la totalidad de los colegios privados cumpla con la normativa, asegurando que el proceso no genere perjuicios sobre las fuentes de trabajo.

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