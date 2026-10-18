El Puerto de Mar del Plata ocupa un lugar destacado en En los muelles. Historia de los puertos de la provincia de Buenos Aires, una publicación que reconstruye el pasado de las principales terminales marítimas bonaerenses y analiza su importancia en el desarrollo económico, productivo y social de cada región.

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La obra, editada por Ediciones Bonaerenses, es el resultado de dos años de investigación y recopilación histórica. El proyecto fue impulsado por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios y el Ministerio de Comunicación Pública provincial, con el objetivo de recuperar la identidad de ocho puertos públicos comerciales.

El subsecretario de Asuntos Portuarios bonaerense, Juan Cruz Lucero, puso especial énfasis en las características de la terminal marplatense, a la que definió como el principal puerto pesquero de la Argentina.

"Es el principal puerto pesquero del país, con la mayor parte de la pesca de la Provincia. Y seguramente es el que mayor vínculo tiene con la comunidad", expresó el funcionario.

Esta particularidad distingue a Mar del Plata dentro del sistema portuario provincial. La actividad pesquera no solo representa uno de los motores económicos de la ciudad, sino que también forma parte de su identidad, con una historia vinculada al trabajo de generaciones de pescadores, las industrias procesadoras y las familias que encontraron en el mar su principal sustento.

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El capítulo dedicado a Mar del Plata fue elaborado por Camila Alfageme e Iris Galván, quienes participaron de una investigación colectiva que aborda el origen de las terminales, sus transformaciones, el crecimiento de la infraestructura y su relación con las comunidades.

Además de Mar del Plata, el libro incluye las historias de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Dock Sud, La Plata, Quequén, San Nicolás y San Pedro.

De acuerdo con los datos difundidos por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, las terminales bonaerenses movilizan el 44% de las mercaderías del país. También concentran el 49% de la actividad pesquera nacional, un sector en el que Mar del Plata tiene un papel fundamental.

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Lucero explicó que la publicación busca ir más allá de los aspectos económicos y recuperar las historias de las ciudades que crecieron alrededor de sus puertos, muchas de ellas profundamente marcadas por las corrientes migratorias de finales del siglo XIX y principios del XX.

En el caso marplatense, ese vínculo se refleja especialmente en la influencia de la inmigración italiana, que contribuyó a consolidar la actividad pesquera y dejó una huella cultural que permanece vigente en el sector portuario.

La investigación también permite observar los desafíos que enfrentan las terminales en materia de infraestructura, modernización y articulación con las actividades productivas de cada región.

De esta manera, En los muelles propone comprender a los puertos no solamente como espacios destinados al movimiento de mercaderías, sino también como escenarios fundamentales en la construcción de la historia y la identidad bonaerense.

El libro se encuentra disponible en formato digital gratuito a través del sitio de Ediciones Bonaerenses y también cuenta con una edición impresa.