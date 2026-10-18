Un joven de 20 años fue asistido este domingo luego de caer desde una altura aproximada de 10 metros en un acantilado ubicado en la zona de avenida Félix U. Camet y Cura Brochero, en Mar del Plata. El episodio movilizó a distintos equipos de emergencia, que trabajaron de manera conjunta para brindarle atención.

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Según pudo saber El Marplatense, el joven se encontraba acompañado por su familia cuando manifestó intenciones de quitarse la vida. Ante esta situación, su madre permaneció junto a él, mientras que una tía cruzó hasta la base del SAME, ubicada frente al lugar, para solicitar ayuda de manera urgente.

Sin embargo, cuando la dotación médica salió de la dependencia y se encontraba cruzando la avenida para asistirlo, el joven cayó desde el acantilado, a unos 10 metros de altura, lo que desencadenó un inmediato operativo de emergencia.

El chofer de la ambulancia fue el primero en descender hasta el sector donde había caído el joven para brindarle asistencia. En ese momento también arribó personal policial, que colaboró con las primeras tareas de contención e inmovilización hasta la llegada del equipo especializado de Rescate.

Como consecuencia del impacto, el joven sufrió politraumatismos y recibió atención por parte del SAME, con la colaboración de personal de Rescate, Defensa Civil y Policía, que participaron del operativo desplegado en el lugar.

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Asimismo, se dio intervención a la línea 109 para articular el abordaje correspondiente con el área de Salud Mental, teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon el episodio.

La rápida respuesta de los servicios de emergencia permitió asistir al joven en una situación de extrema gravedad. Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre su evolución clínica.

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