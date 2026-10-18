El programa Salud en tu Barrio recorrerá desde este lunes los barrios Utopía y San Eduardo del Mar con controles médicos y acciones de prevención. El dispositivo busca complementar la atención de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

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En Utopía, la atención será en la intersección de las calles 30 y 453. Allí se ofrecerán vacunas del calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades y mamografías, además de charlas sobre dengue, tenencia responsable de animales y prevención del accidente cerebrovascular (ACV).

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El operativo también incluirá atención odontológica sin turno previo de lunes a miércoles, de 9 a 13, para niños y adultos. Habrá controles bucales para embarazadas, atención de urgencias y prácticas de distinta complejidad. Durante la semana se sumarán servicios de pediatría, oftalmología infantil y ginecología, además de talleres de odontopediatría y una jornada de primeros auxilios del programa Reanimemos.

En San Eduardo del Mar, el dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento ubicada en la calle 14, entre 83 y 85. Se realizarán vacunaciones, testeos de VIH y sífilis, entrega de turnos para mamografías y especialidades médicas, y actividades de prevención. También habrá atención odontológica, ginecológica y oftalmológica infantil, junto con talleres de cuidado bucal.

Por otra parte, el Consultorio Médico Móvil atenderá a mayores de 18 años el martes 20 y miércoles 21 en Utopía, y el jueves 22 en San Eduardo del Mar.

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Además, de martes a viernes, antes de las 8, se realizarán castraciones gratuitas por orden de llegada y sin turno previo. Se atenderán hasta 15 animales por sede y se admitirá uno por persona.

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