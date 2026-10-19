El comercio de Mar del Plata registró actividad durante el Día de la Madre, aunque los resultados quedaron por debajo de las expectativas de la mayoría de los negocios. Según un relevamiento de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), las unidades vendidas cayeron en promedio un 1,9% interanual respecto de la misma fecha de 2025.

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El informe, elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la entidad, reveló que el 60% de los comerciantes consultados tuvo ventas peores o mucho peores de lo esperado. En tanto, el 40% indicó que los resultados estuvieron en línea con sus previsiones y ninguno manifestó haberlas superado.

En términos de facturación, los negocios registraron un incremento nominal promedio del 13,4%, mientras que el ticket promedio alcanzó los $45.732. Sin embargo, la suba de los ingresos no se tradujo en un aumento de las unidades comercializadas, en un contexto de consumo condicionado por la pérdida de poder adquisitivo.

La incidencia de la fecha en el balance mensual también mostró resultados dispares. Para el 36,6% de los encuestados, el Día de la Madre generó ventas adicionales, pero no modificó el panorama general. Otro 34,1% consideró que tuvo un impacto moderado, mientras que el 26,8% aseguró que no produjo cambios. Apenas el 2,4% sostuvo que la celebración permitiría apuntalar las ventas del mes.

Las promociones y las alternativas de pago fueron herramientas centrales para incentivar las compras. El 87,8% de los comercios relevados ofreció financiación con tarjetas, mientras que el 19,5% aplicó descuentos por pago en efectivo. Las estrategias no eran excluyentes y podían utilizarse de manera conjunta.

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“El Día de la Madre volvió a demostrar el enorme esfuerzo del comercio marplatense para generar ventas mediante promociones y financiación. Hubo movimiento, pero seis de cada diez comerciantes no alcanzaron sus expectativas y la caída en unidades confirma que el consumo sigue condicionado. Las fechas especiales ayudan, aunque por sí solas no alcanzan para cambiar la realidad del sector”, señaló Blas Taladrid, presidente de la UCIP.

El relevamiento incluyó establecimientos de distintos centros comerciales a cielo abierto de Mar del Plata y abarcó rubros como indumentaria, calzado, marroquinería, perfumería, librerías, regalerías, chocolaterías, electrodomésticos, artículos para el hogar, tecnología y accesorios para celulares. Los resultados reflejan que, pese al movimiento generado por una de las fechas comerciales más importantes del año, el consumo continúa sin mostrar señales claras de recuperación.