En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar E. Alende de Mar del Plata llevará adelante una semana de actividades gratuitas de prevención y atención médica, organizadas por el Servicio de Ginecología y la Unidad de Mastología.

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Desde este lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre, se realizarán controles ginecológicos y mamarios sin turno previo, de 9 a 11.30, en los consultorios de Ginecología ubicados en la planta baja del hospital. La propuesta está dirigida especialmente a mujeres que no cuentan con obra social ni medicina prepaga.

Durante las consultas, los profesionales efectuarán exámenes físicos mamarios y, de acuerdo con la edad y los antecedentes de cada paciente, indicarán estudios complementarios como mamografías y ecografías. Según datos de campañas anteriores, el establecimiento alcanza un promedio de 500 mamografías por campaña, lo que refleja la participación de la comunidad en estas jornadas preventivas.

Además, el martes 20 de octubre a las 8, se desarrollará un Ateneo Ampliado de la Unidad de Mastología en el Salón de Actos del hospital. El encuentro abordará la temática “Cardio-Oncología: Proteger el corazón mientras tratamos el cáncer”, con la participación de distintos equipos médicos especializados.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres y constituye una de las principales patologías oncológicas atendidas en el Hospital Alende. Para su abordaje, la institución cuenta con una Unidad de Mastología multidisciplinaria, integrada por profesionales de ginecología, oncología, diagnóstico por imágenes, radioterapia, cirugía reconstructiva, psicooncología y otras especialidades.

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Desde el hospital destacaron que la detección temprana es fundamental para mejorar el pronóstico y aumentar las posibilidades de curación. En ese sentido, remarcaron la importancia de garantizar el acceso a controles preventivos y atención médica para las mujeres de Mar del Plata y la región.

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