El Club Náutico Mar del Plata (CNMP) fue escenario de una jornada de encuentro y concientización junto a las integrantes de Rosas del Mar, en el marco de las actividades organizadas durante octubre para promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

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La actividad se desarrolló el sábado 17 de octubre y formó parte del convenio de colaboración que mantiene la institución deportiva con el Hospital Privado de Comunidad y Fundación Médica de Mar del Plata, con el objetivo de impulsar iniciativas vinculadas al cuidado de la salud y el bienestar de la comunidad.

Durante la visita, las integrantes de Rosas del Mar recorrieron las instalaciones del club, conocieron los espacios de entrenamiento y compartieron experiencias con las remeras y remeros de la institución en el gimnasio recientemente inaugurado.

Posteriormente, se llevó adelante una actividad especial en el sector de Stand Up Paddle (SUP) y Remo, donde se entregaron distinciones y se generó un espacio de intercambio sobre la importancia de la concientización y el acompañamiento frente al cáncer de mama.

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La jornada continuó con un encuentro gastronómico en el quincho del club, del que participaron integrantes de los equipos de trabajo, representantes del área de prensa y comunicación de TEN y Julieta Lillo, gerente de Marketing y Comunicación del Hospital Privado de Comunidad y Fundación Médica.

Antes del almuerzo, el presidente del Club Náutico, Juan Agra, dirigió unas palabras a las invitadas, acompañado por el vicepresidente José Luis Godoy, quien hizo entrega del libro conmemorativo del centenario de la institución.

También estuvieron presentes Diego Coppa, presidente de la Subcomisión de Stand Up Paddle, y Ulises Bessouet, integrante de la Subcomisión de Remo, quienes participaron del reconocimiento a las visitantes.

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Desde las instituciones destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el Club Náutico Mar del Plata, el Hospital Privado de Comunidad y Fundación Médica, que permite desarrollar propuestas orientadas a la promoción de la salud, la actividad física y la concientización sobre el cáncer de mama.