Octubre Rosa invita a poner el cuidado de la salud mamaria en agenda. Con ese objetivo, El Marplatense, el Hospital Privado de Comunidad (HPC) y la Fundación Médica colaboran en una propuesta de difusión para concientizar sobre el cáncer de mama y la importancia de su detección temprana.

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La doctora Viviana Bozzano, del Servicio de Ecografía del HPC, MP 94802, explicó que los estudios por imágenes aportan información para definir cómo continuar la atención de cada paciente.

“De alguna manera orientamos al mastólogo o al médico tratante en la conducta que tiene que tomar”, indicó.

La profesional hizo especial hincapié en una etapa en la que, según señaló, algunas mujeres postergan sus chequeos: la lactancia. Su mensaje fue mantener el seguimiento y conversar con el médico sobre los estudios correspondientes.

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“Una mujer que está en un momento de lactancia necesita y es necesario que continúe con los controles”, remarcó.

Para incorporar estos cuidados a la rutina, Bozzano propuso reservar un momento del año que sirva como recordatorio y facilite la organización de las consultas.

“Yo creo que las mujeres deberíamos ponernos una fecha en el año y decir: ‘Bueno, en este mes me hago todos los controles’”, expresó.

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La iniciativa conjunta busca aprovechar Octubre Rosa para reforzar un compromiso que se sostenga durante todo el año: hacer lugar en la agenda para la salud mamaria y mantener los controles indicados por el equipo médico.