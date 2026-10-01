El cáncer de mama puede ser detectado en etapas tempranas a través de los controles y estudios de diagnóstico por imágenes. Por eso, durante Octubre Rosa, El Marplatense, el Hospital Privado de Comunidad (HPC) y Fundación Médica de Mar del Plata buscan reforzar un mensaje central: la prevención y el control periódico son herramientas fundamentales para cuidar la salud.

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La Dra. Viviana Bozzano, integrante del Servicio de Ecografía del HPC, remarcó la importancia de mantener los controles anuales y sostuvo: “No olvidarse del control mamario una vez al año”.

En relación con la mamografía, la especialista explicó las recomendaciones de la Sociedad de Mastología para el seguimiento de la salud mamaria. “La Sociedad de Mastología sugiere una mamografía basal entre los 35 y los 40 años, luego una vez por año hasta los 70”, señaló.

La importancia del screening

Bozzano también destacó el valor del screening, es decir, la realización de estudios en personas que no presentan síntomas con el objetivo de detectar una enfermedad en sus primeras etapas.

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Según explicó la especialista, este método “logró reducir la mortalidad en un 30% a 40%” y permite “detectar el cáncer de manera temprana”.

La detección precoz puede permitir identificar lesiones antes de que sean palpables o generen síntomas, facilitando el abordaje médico y ampliando las posibilidades de tratamiento.

En este Octubre Rosa, la campaña conjunta de El Marplatense, el Hospital Privado de Comunidad (HPC) y Fundación Médica de Mar del Plata busca acercar información clara a la comunidad y recordar que los controles mamarios forman parte del cuidado integral de la salud.