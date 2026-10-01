Octubre es el mes dedicado a generar conciencia sobre el cáncer de mama, una oportunidad para reforzar la importancia de la prevención y, especialmente, de la detección temprana. En este marco ,El Marplatense, el Hospital Privado de Comunidad (HPC) y Fundación Médica de Mar del Plata llevan adelante una campaña conjunta para acercar información a la comunidad.

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La Dra. Eugenia Renati, integrante de la Unidad de Mastología del Hospital Privado de Comunidad, explicó que los tratamientos deben adaptarse a las características de cada paciente. “El tratamiento es a medida, hay que individualizar”, señaló.

Consultada sobre si actualmente se diagnostican más casos, la especialista destacó el papel que tiene el acceso a la información y a los controles. “Las mujeres están cada vez más informadas”, sostuvo Renati, y agregó que “los métodos de imágenes diagnostican lesiones más pequeñas”.

La detección temprana resulta fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento. Según explicó la especialista, “los tumores diagnosticados, cualquiera de ellos, cuando la lesión mide menos de 2 cm tiene muy buen pronóstico”.

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Hábitos saludables y controles

Renati también hizo hincapié en algunas medidas que pueden contribuir a reducir factores de riesgo y favorecer el cuidado de la salud. Entre sus recomendaciones mencionó mantener hábitos saludables, no fumar y evitar el consumo de alcohol, debido a su relación con el cáncer de mama.

A estas medidas se suma la importancia de realizar los controles y estudios indicados para cada persona. En este sentido, la especialista remarcó el valor del diagnóstico precoz, que permite detectar lesiones en etapas iniciales y comenzar el tratamiento de manera oportuna.

La campaña de Octubre Rosa, impulsada conjuntamente por El Marplatense, el Hospital Privado de Comunidad (HPC) y Fundación Médica de Mar del Plata, busca poner estos mensajes en primer plano y promover el acceso a información confiable para que más mujeres puedan incorporar la prevención y los controles como parte del cuidado de su salud.