En el marco de Octubre Rosa, mes de concientización sobre el cáncer de mama, El Marplatense, el Hospital Privado de Comunidad (HPC) y la Fundación Médica colaboran para acercar información a la comunidad y promover la detección temprana.

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Durante la entrevista, la doctora Eugenia Renati, integrante de la Unidad de Mastología del HPC, MP 94291, remarcó que un control reciente no debe ser motivo para postergar una consulta si aparece algún cambio.

“No hay que esperar meses, se tiene que volver a la consulta con su médico tratante, porque pocas veces pasa, pero existen algunas lesiones que aparecen entre controles”, señaló.

La especialista también abordó los temores que puede generar la quimioterapia y explicó que su indicación depende de las características de cada caso. En ese sentido, destacó los avances que permiten acompañar mejor a las pacientes durante el proceso.

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“Es un tratamiento necesario, transitorio la mayoría de las veces, sobre todo en etapa temprana de la enfermedad, que puede ser muy bien tolerado, que no está asociado al final de vida”, expresó.

Renati insistió, además, en la importancia de conocer las propias mamas y consultar cuando se detecta una modificación, sin reemplazar los chequeos médicos.

“Es mucho más precoz la paciente que hace el control anual, pero si conoce sus mamas y se autopalpa y consulta, siempre vamos a estar mejor”, sostuvo.

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La campaña de Octubre Rosa busca que la información se transforme en una acción concreta: dedicar tiempo a los controles, despejar dudas con el equipo de salud y evitar que el miedo demore una consulta.