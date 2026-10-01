Octubre vuelve a teñirse de rosa para poner en agenda una de las principales enfermedades que afectan a las mujeres: el cáncer de mama. Durante este mes se impulsan campañas de concientización en todo el mundo con un mensaje central: la importancia de realizar controles periódicos y detectar la enfermedad de manera temprana.

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En la ciudad; El Marplatense, el Hospital Privado de Comunidad y la Fundación Médica Mar del Plata se suman a esta propuesta con acciones destinadas a informar, concientizar y acercar herramientas de prevención a la comunidad.

La detección temprana ocupa un lugar fundamental, ya que permite identificar lesiones en etapas iniciales y acceder a tratamientos de manera oportuna. Por eso, los controles médicos y los estudios indicados para cada persona son una herramienta clave para el cuidado de la salud.

La mamografía es uno de los principales métodos utilizados para la detección del cáncer de mama. De acuerdo con las características y antecedentes de cada paciente, puede complementarse con otros estudios, como la ecografía mamaria. En casos donde existen antecedentes familiares, los controles pueden requerir una planificación diferente, definida junto con el equipo médico.

El Octubre Rosa también busca derribar mitos y promover hábitos saludables. Entre las recomendaciones se encuentran mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, evitar el tabaquismo y moderar el consumo de alcohol. A su vez, conocer el propio cuerpo permite identificar cambios y consultar ante cualquier alteración.

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La medicina también avanzó en los últimos años con tratamientos cada vez más personalizados y equipos multidisciplinarios que permiten abordar la enfermedad desde diferentes áreas, incluyendo el acompañamiento emocional durante el proceso.

Con esta iniciativa conjunta, El Marplatense, el Hospital Privado de Comunidad y la Fundación Médica Mar del Plata buscan que el mensaje trascienda durante todo octubre: informarse, realizar los controles correspondientes y consultar ante cualquier cambio puede marcar una diferencia.

¡La información es fundamental!