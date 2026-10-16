En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, el Club Náutico Mar del Plata (CNMP) realizará una jornada especial junto al Hospital Privado de Comunidad (HPC) y la asociación civil Rosas del Mar, integrada por mujeres que atravesaron o se encuentran transitando esta enfermedad.

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El encuentro tendrá lugar el sábado 17 de octubre, a partir de las 11, en las instalaciones del Club Náutico, específicamente en el sector de la botera de SUP y remo.

La iniciativa contará con la presencia de autoridades, deportistas de diferentes disciplinas y profesionales de la salud, quienes brindarán una charla introductoria sobre la importancia de la concientización y el acompañamiento durante el proceso de recuperación.

Como cierre de la jornada, se realizará una actividad de remo en el espejo de agua interior del club, con la participación de las integrantes de Rosas del Mar, remeros de la institución y jóvenes que acompañarán la propuesta con sus tablas de stand up paddle (SUP).

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Rosas del Mar: el deporte como herramienta de superación

Rosas del Mar es una asociación civil marplatense formada por mujeres que transitaron o atraviesan el cáncer de mama, que encuentran en el deporte un espacio de acompañamiento, recuperación y contención.

El proyecto surgió en enero de 2021, impulsado por un grupo de pacientes, entre ellas Verónica Cufré, creadora de la iniciativa, que tomó como referencia experiencias internacionales donde la actividad física forma parte de los procesos de rehabilitación.

Bajo el lema “No somos lo que logramos, somos lo que superamos”, la organización promueve no solo la práctica del remo, sino también charlas y encuentros destinados a generar conciencia sobre la enfermedad.

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La jornada del próximo sábado busca visibilizar la importancia de los controles médicos, la detección temprana y el acompañamiento de las pacientes, además de destacar el papel del deporte como una herramienta para mejorar el bienestar físico y emocional.