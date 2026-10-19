Este lunes 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención, la detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados para reducir el impacto de esta enfermedad.

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El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres a nivel mundial y constituye uno de los principales desafíos para los sistemas de salud. Sin embargo, cuando se identifica en sus primeras etapas, las posibilidades de acceder a tratamientos efectivos y mejorar el pronóstico aumentan considerablemente.

La jornada forma parte de las actividades de Octubre Rosa, una campaña internacional que durante todo el mes promueve la información, los controles médicos y el acompañamiento de las personas que atraviesan la enfermedad.

La importancia de los controles médicos

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Los especialistas remarcan que la mamografía es una de las principales herramientas para detectar el cáncer de mama de manera temprana, incluso antes de que aparezcan síntomas o cambios visibles.

Además, recomiendan prestar atención a posibles señales de alerta, como la aparición de bultos en las mamas o axilas, cambios en la forma o tamaño del pecho, alteraciones en la piel y secreciones anormales por el pezón.

Aunque estos síntomas no necesariamente indican la presencia de cáncer, es fundamental realizar una consulta médica ante cualquier modificación inusual.

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La edad de inicio y la frecuencia de los controles deben definirse de acuerdo con las recomendaciones sanitarias y los antecedentes personales y familiares de cada paciente.

Mar del Plata se suma a las actividades de concientización

En el marco de esta fecha, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar E. Alende, de Mar del Plata, llevará adelante una semana de controles ginecológicos y mamarios gratuitos.

La iniciativa se desarrollará desde este lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre, de 9 a 11.30, en los consultorios de Ginecología ubicados en la planta baja del establecimiento.

Los controles se realizarán sin turno previo y estarán destinados especialmente a mujeres que no cuentan con obra social ni medicina prepaga. Durante las consultas, los profesionales efectuarán evaluaciones clínicas y, cuando corresponda, indicarán estudios complementarios como mamografías o ecografías.

Desde el ámbito sanitario destacan que la información, el acceso a los controles y el diagnóstico oportuno son fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento.

El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama busca recordar que la concientización no debe limitarse a una fecha, sino que debe sostenerse durante todo el año mediante políticas de prevención, atención médica y acompañamiento.