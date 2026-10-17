En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, impulsa distintas actividades destinadas a promover la prevención, la concientización y la detección temprana de la enfermedad.

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Una de las principales propuestas será la segunda edición de la Caminata Octubre Rosa, que se realizará el domingo 25 de octubre a las 10 en la Plaza Central de Batán, con la organización de la Delegación de Batán y el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER).

La jornada comenzará a las 8.30 con las inscripciones, que se realizarán a cambio de un alimento no perecedero. Además, se entregarán remeras hasta agotar la disponibilidad. A las 9.30 se llevará a cabo la entrada en calor, antes del inicio de la caminata.

La iniciativa contará con el acompañamiento de Rosas del Mar MDP, el Bioparque, Transporte Allier y Golden Fruit, que también participaron de la primera edición.

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Controles preventivos durante octubre

Como parte de las actividades de concientización, del lunes 19 al viernes 23 de octubre se realizarán controles en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Mar del Plata y Batán.

Las jornadas se desarrollarán en los centros de salud de Alto Camet, APAND, Batán, Belgrano, Cerrito, El Martillo, IREMI, Las Américas, Las Heras, Meyrelles, Newbery, Santa Rita y Centro 2, con días y horarios específicos para cada establecimiento.

Además, el CAPS La Peregrina ofrecerá controles los días 26, 28 y 30 de octubre, de 10 a 12.

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Desde la Secretaría de Salud recordaron que los turnos para mamografías pueden solicitarse a través del 147, de lunes a viernes de 8.30 a 16, o de manera presencial en los dispositivos municipales de salud.

La importancia de la detección temprana

Las autoridades sanitarias destacaron que la detección temprana del cáncer de mama aumenta las posibilidades de acceder a tratamientos efectivos y recordaron la importancia de realizar controles periódicos.

Según las recomendaciones difundidas por el Municipio, las personas con antecedentes familiares directos deben comenzar los controles mamográficos a los 35 años, mientras que aquellas sin antecedentes deben iniciarlos a partir de los 40, con una frecuencia anual. La edad y periodicidad de los estudios también deben evaluarse según el riesgo individual y la indicación médica.

Entre las principales señales de alerta se encuentran la aparición de bultos, cambios en la forma o el tamaño de las mamas, secreciones por el pezón, enrojecimiento, hundimientos y alteraciones en la piel.

Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda consultar inmediatamente con un profesional de la salud, sin esperar al próximo control programado.

Desde el Municipio señalaron que no se requiere orden médica para acceder a las mamografías, excepto en el caso de pacientes de PAMI y personas con implantes mamarios, quienes deberán presentar una derivación médica.

Quienes deseen obtener más información sobre las actividades y los controles disponibles pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/cancerdemamaweb.

La iniciativa busca reforzar un mensaje fundamental durante Octubre Rosa: la prevención, los controles médicos y el diagnóstico temprano son herramientas esenciales para cuidar la salud y salvar vidas.