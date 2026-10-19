Uno de los rincones más reconocidos del centro de Mar del Plata recuperó su atractivo. La Municipalidad de General Pueyrredon finalizó los trabajos de puesta en valor de la fuente ornamental ubicada en la intersección de la Peatonal San Martín y San Luis, que ahora cuenta con nuevos juegos de agua, iluminación renovada y mejoras en su infraestructura.

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La intervención estuvo a cargo del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), a través de la Dirección de Espacios Públicos e Infraestructura, como parte de un programa destinado a recuperar y conservar las fuentes ornamentales distribuidas en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas abarcaron una renovación integral de la estructura, con reparaciones de albañilería, limpieza mediante hidrolavado y pintura de la batea y los muretes. Además, se retiraron instalaciones eléctricas deterioradas y se reemplazó el antiguo tablero por un nuevo gabinete, adaptado al funcionamiento de los equipos incorporados.

Uno de los principales cambios fue la modernización del sistema de agua e iluminación, que ahora cuenta con tres géiseres, 30 picos de agua y 15 luces destinadas a destacar los movimientos de los chorros. También se instalaron cuatro bombas sumergibles para garantizar la circulación y el funcionamiento del conjunto.

La renovación incluyó un sistema de luces RGB con controladores, que permite generar diferentes combinaciones de colores y efectos visuales, aportando una nueva imagen a este espacio de circulación y encuentro para vecinos y turistas.

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Para completar la intervención, los equipos municipales realizaron el tendido de nuevas conexiones eléctricas y de suministro de agua, necesarias para alimentar las bombas, los juegos hidráulicos y la iluminación central.

Desde el Municipio destacaron que estas obras forman parte de las acciones de mantenimiento y recuperación del patrimonio urbano, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos y preservar sectores característicos de Mar del Plata.

De esta manera, la fuente de San Martín y San Luis vuelve a convertirse en un punto de atractivo dentro de la peatonal, uno de los paseos comerciales y turísticos más transitados de la ciudad.

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