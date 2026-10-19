Una competencia ilegal de velocidad en plena vía pública terminó con dos vehículos secuestrados en Mar del Plata, luego de un operativo realizado por el Cuerpo de Patrulla Municipal y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

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El episodio se registró en la intersección de avenida Monseñor Zabala y Ayacucho, donde los agentes que realizaban recorridas preventivas advirtieron una maniobra peligrosa protagonizada por dos automovilistas.

Según informaron desde la Secretaría de Seguridad municipal, ambos vehículos se encontraban detenidos ante un semáforo y, cuando la señal cambió a verde, aceleraron bruscamente e iniciaron una carrera a alta velocidad por la avenida.

Al detectar la situación, el personal municipal comenzó un seguimiento para identificar e interceptar a los involucrados. El operativo contó con la colaboración de los operadores del COM, quienes utilizaron las cámaras de seguridad para localizar los rodados y facilitar la intervención.

Uno de los vehículos, un Volkswagen Fox, fue interceptado en avenida Monseñor Zabala y Strobel. El segundo, un Volkswagen Voyage, fue localizado en la intersección de Rizzutto y avenida Constitución.

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Finalmente, las autoridades dispusieron el secuestro de ambos automóviles por su participación en una picada no autorizada en la vía pública.

El procedimiento se enmarca en las tareas de prevención y control que desarrolla el Municipio para detectar maniobras de conducción peligrosas y evitar situaciones que puedan poner en riesgo tanto a los automovilistas como a peatones y otros usuarios de la vía pública.