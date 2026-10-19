La regulación del transporte de pasajeros mediante aplicaciones digitales fue uno de los temas centrales de la reunión de la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento del Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Durante el encuentro se trataron iniciativas de distintas organizaciones del sector, que buscan establecer reglas municipales para esta modalidad de servicio.

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Entre los asuntos incorporados al orden del día estuvo la Nota Particular Nº 25/26, presentada por la Asociación Civil Conductores Unidos, que propone crear un régimen municipal para regular el transporte privado de personas a través de plataformas digitales.

La agenda también incluyó presentaciones del Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (SI.M.PE.TAX), relacionadas con expedientes anteriores sobre el transporte de pasajeros mediante aplicaciones, y de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, Regional Mar del Plata, que elevó un proyecto de ordenanza para establecer condiciones de funcionamiento para estos servicios.

La comisión, presidida por el concejal Ariel Martínez Bordaisco, abordó un total de 23 expedientes, entre proyectos de comunicación, ordenanzas, resoluciones y notas particulares.

Otro de los temas destacados fue el proyecto de Ordenanza Nº 1.132/26, que plantea incorporar el trabajo comunitario como sanción complementaria o supletoria aplicable por el Juzgado Municipal de Faltas en el partido de General Pueyrredon.

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Además, se trató una iniciativa para declarar de interés patrimonial al Parador Ariston, ubicado en el barrio La Serena, en la esquina de Corbeta Uruguay y Juan Otimio Tesone.

De la reunión participaron los concejales Noelia Álvarez Ríos, Vanesa Benavidez, Julián Bussetti, Solange Flores, Valeria Crespo, Mariana Cuesta, Florencia Ranellucci y Horacio Taccone.