Un sector de Punta Mogotes contará con una ampliación de su infraestructura de abastecimiento de agua potable. Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) confirmó la adjudicación de una obra destinada a completar la red de distribución y regularizar el servicio en distintas parcelas del barrio.

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La intervención, denominada “Completamiento Redes de Agua 2026 – Cervantes Saavedra”, se desarrollará sobre la avenida Cervantes Saavedra, entre las calles Arana y Goiri y Rosales, y permitirá conectar tramos de cañerías existentes para mejorar la distribución del suministro en la zona.

El proyecto contempla la colocación de aproximadamente 325 metros de cañerías de PVC de 75 milímetros de diámetro, además de la instalación de una válvula esclusa, cuatro cruces de calle y la ejecución de 21 conexiones domiciliarias.

También se realizarán los empalmes necesarios para integrar las nuevas instalaciones con la infraestructura que actualmente abastece al sector. De esta manera, se busca completar la red y garantizar una distribución más adecuada del agua en las parcelas comprendidas por la intervención.

La obra será financiada íntegramente con fondos propios de OSSE, como parte de las inversiones destinadas a fortalecer los servicios sanitarios y acompañar el crecimiento urbano de General Pueyrredon.

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La adjudicación quedó formalizada mediante la firma de un convenio en el que participaron el presidente de Obras Sanitarias, Tomás Amato, y la vicepresidenta, Cristina Coria. Por parte de la empresa adjudicataria intervino Donato Gorga, mientras que también estuvo presente la jefa de Compras del organismo, Silvia Soliverez.

Desde la empresa municipal señalaron que el objetivo de estos trabajos es completar la vinculación de las cañerías existentes y avanzar en la regularización del servicio, mediante una infraestructura que permita responder a las necesidades de abastecimiento del sector.

La ampliación representa una mejora para la red de distribución de Punta Mogotes y se suma a las intervenciones orientadas a extender y optimizar los servicios esenciales en distintos barrios de Mar del Plata.