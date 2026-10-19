Un total de 63 motocicletas fueron secuestradas durante una serie de operativos de control vehicular realizados entre el viernes y el domingo en diferentes sectores de Mar del Plata. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Patrulla Municipal, en conjunto con fuerzas de seguridad, y permitieron detectar diversas irregularidades en la circulación.

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Las intervenciones fueron coordinadas por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredon y se desarrollaron mediante controles preventivos dinámicos en barrios como El Martillo, Bosque Grande, San Cayetano y Don Emilio, entre otros puntos de la ciudad.

Durante los procedimientos, los agentes verificaron la documentación de automóviles y motocicletas, con el objetivo de identificar posibles infracciones a las normas de tránsito.

Como resultado de las inspecciones, 63 motos fueron retiradas de circulación por presentar distintas irregularidades.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió cuando los efectivos identificaron a un conductor que presentó una licencia de conducir presuntamente apócrifa.

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Ante esta situación, se dispuso su traslado a la Comisaría Duodécima, donde fue notificado de las actuaciones correspondientes por la documentación detectada durante el control.

Los procedimientos forman parte de las tareas preventivas que desarrolla el Municipio en distintos barrios de Mar del Plata, con la finalidad de fiscalizar la circulación vehicular y detectar situaciones que incumplan la normativa vigente.

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron la continuidad de estos operativos territoriales, que combinan la presencia de agentes municipales y fuerzas policiales para reforzar los controles en la vía pública.

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