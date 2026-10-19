El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo este lunes en Mar del Plata para encabezar la apertura de las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, donde lanzó críticas al Gobierno de Javier Milei por el recorte de fondos destinados al deporte y se pronunció sobre la relación institucional con el municipio.

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Durante su contacto con la prensa, el mandatario provincial destacó la importancia de sostener las políticas deportivas y culturales, especialmente en un contexto económico complejo. En ese sentido, denunció que existe “una ausencia absoluta” del Gobierno nacional y cuestionó particularmente la reducción de recursos destinados a los Juegos Evita.

“El deporte moviliza a muchos chicos”, expresó Kicillof, al remarcar que estas competencias representan una oportunidad de participación, integración y desarrollo para miles de bonaerenses.

El gobernador también puso en valor el crecimiento de los Juegos Bonaerenses, que este año alcanzaron los 504.000 inscriptos, un 12% más que en la edición anterior. Además, recordó que numerosos deportistas que posteriormente alcanzaron reconocimiento nacional e internacional comenzaron sus trayectorias en esta competencia.

En otro tramo de sus declaraciones, Kicillof abordó la situación económica y social del país y advirtió sobre las consecuencias de las políticas nacionales en el empleo y las actividades productivas. Frente a ese escenario, sostuvo que la Provincia busca mantener sus programas y continuar trabajando con los municipios.

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La relación con Montenegro también formó parte de sus declaraciones. Consultado sobre el vínculo con el intendente marplatense, el gobernador recordó que mantuvo una comunicación con él antes de que retomara sus funciones al frente del Ejecutivo local.

“Esperemos que haya más relación”, manifestó Kicillof, al expresar su intención de fortalecer la articulación institucional pese a las diferencias políticas entre ambas administraciones.

La visita del mandatario se produjo en el marco de la 35ª edición de los Juegos Bonaerenses, que reúne en Mar del Plata a más de 30.000 finalistas provenientes de los 135 municipios de la provincia.

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Las competencias comenzarán formalmente este martes y se extenderán hasta el viernes 23 de octubre, con actividades deportivas y culturales distribuidas en más de 60 escenarios de la ciudad.

De esta manera, la apertura del certamen no solo marcó el inicio de una nueva semana de competencias, sino que también se convirtió en un escenario para que Kicillof reafirmara sus cuestionamientos al Gobierno nacional y planteara la necesidad de mejorar el diálogo con la administración municipal.

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