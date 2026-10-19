El Municipio de General Pueyrredón a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), dio a conocer que el dispositivo Punto Verde, estará presente este jueves de 10 a 13hs en la Plaza Güemes, en la esquina de Roca y Buenos Aires.

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En esta nueva jornada de concientización sobre los residuos y reciclaje, quienes lo deseen podrán alcanzar desechos tecnológicos, aceite vegetal usado, pilas, armazones y lentes de sol, además de residuos plásticos, vidrios, papel, cartón y metales.

A su vez, quienes se hayan inscripto en el Programa Adoptá un Árbol, podrán retirar sus ejemplares de vereda.

El Punto Verde busca alcanzar una gestión eficiente de los residuos y la promoción de prácticas sustentables en la comunidad. A su vez, este recibe residuos eléctricos o electrónicos (RAEEs), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes o recargables y lentes de sol, recetados y armazones en desuso.

También se reciben residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón, que habitualmente se descartan en la bolsa verde. A cambio, los vecinos recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental.

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Es de mencionar que en el Punto Verde no se almacenan ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio. Y en caso de lluvia, se suspenderá hasta la próxima fecha.

Quienes deseen ser parte del mismo podrán anotarse en: https://bit.ly/inscripcionadoptaunarbol

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