En el marco de la presentación de la 41° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano habló con El Marplatense en la presentación del festival en el Palacio Libertad.

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En su dialogo, Pirovano dejó entrever que todo se encontraba listo para el comienzo del festival en Mar del Plata y al ser consultado acerca de la importancia de que continúe celebrándose, respondió: “Lo dije muchísimas veces, tiene que ser en Mar del Plata porque es la tradición, porque hace 41 ediciones que es en Mar del Plata y no puede dejar de ser en Mar del Plata. Que se dudó de que se continuara es… una cuestión de gente de poca fe. Nosotros nunca dudamos de seguir haciendo el Festival en Mar del Plata”.

Tras lo dicho se sinceró y admitió que la edición de 2024 por una cuestión de presupuesto “tuvimos que hacerla de manera muy austera”. Y aseguró que la administración se encuentra “saneada” y que ya se puede realizar un festival a la altura.

Posterior a eso, habló acerca del financiamiento de esta edición y comentó que el INCAA invirtió $1.500.000 dólares y que por su parte el Municipio invirtió $400 millones.

Al ser preguntado por las expectativas del festival, el titular del INCAA respondió: “La expectativa es que sea un festival importante, con mucha gente yendo a ver las películas. Ha habido mucha gente que ha acercado las orientaciones anticipadas, eso anticipa que va a ser bastante exitoso”.

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“Nos gustaría mucha más gente de afuera de Mar del Plata porque los festivales son un lugar de encuentro. Y es un festival internacional. No debería disfrutarnos solamente Mar del Plata, nos encantaría que hubiera gente de todo el país”, agregó.

Por otro lado, se le consultó acerca de los dichos de Dolores Fonzi, quien criticó el accionar del instituto sobre no financiar a películas nacionales. Pirovano desmintió la acusación y aseguró que “estamos cumpliendo con el apoyo al cine”.

“Este año estamos volcando al cine 5 veces más de lo que se volcó en el 2023 en dólares. Es decir, en el 2023 el INCAA volcó 5 millones y este año vamos a volcar 25 millones. Por lo tanto, eso que ella dijo no es cierto”, comentó. Y agregó: “Estamos apoyando al cine como corresponde, con mucho más dinero porque ahora el INCAA está mucho más chico de estructura”.

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Por último dio más detalles del festival, y aseguró que habrá mucha publicidad en la calle sobre el festival, y a su vez comentó que hicieron una “fuerte autocrítica que no tuvimos el año pasado”. "Nos interesa que la gente que ande por la calle vea una banderola, vea algo y diga ‘Ah, está el Festival de Mar del Plata, tengo la oportunidad de ir a ver una película’".

A su vez destacó que mejoró la comunicación de la prensa y sostuvo que el hecho de que este año haya entradas populares para jubilados, para estudiantes y para cineastas “ha sido una mejora significativa”.

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