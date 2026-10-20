Un episodio de alarma se registró en el aeropuerto Astor Piazzolla de Mar del Plata, luego de que una valija quedara sin custodia en un sector de la terminal. La situación despertó sospechas ante la posibilidad de un riesgo para la seguridad y motivó la intervención de las autoridades.

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La falta de una persona que reclamara el equipaje justificó la activación del protocolo preventivo. Como parte del procedimiento, se inició el desalojo de los pasajeros y se comenzó a retirar a las personas del lugar mientras se evaluaba la situación.

Sin embargo, en medio del operativo, el dueño de las pertenencias advirtió que le faltaban su valija. Fue entonces cuando se acercó al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que logró establecer que se trataba de la persona que había dejado el equipaje en el sector. Del operativo también participó la División de Explosivos de la Policía.

“Sí, la primera alarma era justificada porque estaba el equipaje y no aparecía ningún responsable”, explicaron a El Marplatense, quienes participaron del operativo de prevención y seguridad.

Según el relato, el pasajero advirtió el olvido cuando comenzaron a desalojar la terminal y retirar a la gente. Finalmente, su identificación permitió aclarar la situación que había generado preocupación en el aeropuerto marplatense.