El crucero MS Seaventure arribó este martes a la Base Naval de Mar del Plata con casi un centenar de pasajeros a bordo y permanecerá en la ciudad hasta la tarde, cuando continuará su recorrido rumbo a la Antártida. Durante la escala, los visitantes tendrán la posibilidad de realizar paseos turísticos, recorrer distintos puntos de la ciudad y efectuar compras.

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La llegada del buque, procedente de Montevideo, representa una de las iniciativas previstas para impulsar la recuperación del turismo internacional en Mar del Plata. La operatoria contempla actividades en tierra para los pasajeros y el embarque de nuevos viajeros que se incorporarán a la travesía por el Atlántico Sur.

Según lo previsto, unos 60 turistas se sumarán a la expedición luego de llegar a la ciudad por vía aérea. La mayoría son de origen chino y aprovecharán la escala para participar de recorridos y otras propuestas antes de embarcarse rumbo a destinos antárticos.

La recalada se concretó en la Base Naval por razones operativas y de comodidad para la prestación de los servicios destinados a los pasajeros durante su estadía en tierra. Además, autoridades municipales y nacionales tenían prevista su presencia para acompañar esta primera escala del buque en la ciudad.

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El MS Seaventure cuenta con 111 metros de eslora, 17 metros de manga y ocho cubiertas, con capacidad para cerca de 140 pasajeros. Está equipado para navegar en regiones con presencia de hielo y realiza expediciones tanto en la Antártida como en el Ártico, según la temporada.

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La embarcación es operada por la empresa 66 Expeditions. Los viajes de este tipo tienen tarifas que oscilan entre los 8.000 y casi 14.000 dólares, de acuerdo con los valores informados. Tras esta primera visita, el crucero tiene programadas otras dos escalas en Mar del Plata: una en marzo y otra en octubre de 2027.

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