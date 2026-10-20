Thiago Vera, el joven de 19 años que fue atropellado por un colectivo de la línea 532 en el skatepark de Mar del Plata, volvió a ser internado este lunes por una infección. Había comenzado con fiebre y, ante la falta de un diagnóstico inicial, los médicos dispusieron la realización de distintos estudios.

Ads

Puede interesarte

“Estamos a la espera de resultados de análisis y tomografía”, sostuvo su padre en diálogo con El Marplatense, al referirse al estado de salud del joven.

La nueva internación se produce luego de que Thiago recibiera el alta médica del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permaneció durante 67 días tras el grave accidente ocurrido el 22 de junio.

Recordemos que el hecho sucedió el pasado 22 de junio, cuando el joven se encontraba en el skatepark y fue embestido por una unidad de la línea 532. Desde entonces, atravesó un prolongado proceso de recuperación.

Tras regresar a su hogar junto a su familia, Thiago había comenzado una nueva etapa de rehabilitación. Ahora, permanece nuevamente bajo atención médica mientras esperan los resultados de los estudios para conocer más detalles sobre el cuadro que motivó su internación.