Las cámaras empresariales que integran el Directorio del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) reclamaron hoy ante la Comisión de Turismo del Honorable Concejo Deliberante que los recursos del Fondo de Promoción Turística se transfieran de manera automática y tengan afectación directa a las cuentas del organismo.

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El planteo se realizó durante la reunión de hoy, encabezada por la concejal Noelia Alvarez Ríos. Los representantes del sector privado señalaron la necesidad de garantizar los fondos destinados a las campañas de promoción de Mar del Plata, en un contexto de desaceleración de la actividad turística y de preocupación por la evolución de la llegada de visitantes.

Durante el encuentro, los referentes empresariales advirtieron sobre estadísticas que reflejan una disminución del dinamismo turístico a lo largo de los últimos tres trienios y sostuvieron la importancia de contar con recursos que permitan sostener y fortalecer la difusión del destino.

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En ese marco, la comisión abordó la Nota Particular 93/26, vinculada con el pedido de asignación directa del Fondo de Promoción Turística. El expediente obtuvo despacho por unanimidad, con abstenciones, para continuar su tratamiento en la Comisión de Legislación.

La reunión incluyó además otros proyectos vinculados con la actividad turística y cultural de la ciudad. Entre ellos, se analizó la iniciativa para crear el circuito urbano El Camino de Santiago en Mar del Plata, una propuesta orientada a incorporar un nuevo recorrido a la oferta local.

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También se trató la propuesta de implementar el programa Costa Segura, destinado a la formación preventiva de guardavidas, en el marco de las iniciativas vinculadas con la seguridad en las playas.

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