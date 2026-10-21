El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy una jornada mayormente nublada en Mar del Plata, con una temperatura máxima de 18° y probabilidad de chaparrones durante la tarde y la noche. Se espera un aumento de la inestabilidad a medida que avance el día, con temperaturas moderadas en la zona costera.

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Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 11° y los 12°. Los vientos soplarán desde el sector norte y rotarán al noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, la temperatura alcanzará los 18° y aumentará la probabilidad de precipitaciones, con valores de hasta el 40%. Se prevén chaparrones aislados en distintos sectores de la ciudad.

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Hacia la noche, las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse, con una probabilidad de lluvias similar y un descenso de la temperatura hasta los 13°.

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