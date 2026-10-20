Con el objetivo de garantizar la preservación del mapa escultórico marplatense más allá de las tareas técnicas de mantenimiento, el municipio avanza en una nueva etapa del programa educativo "Guardianes de nuestra historia".

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La propuesta combina la investigación histórica realizada por estudiantes locales con la colocación de placas informativas de granito en las más de 300 obras declaradas patrimonio de la ciudad, iniciando esta primera fase con un conjunto de 52 monumentos seleccionados.

En diálogo con El Marplatense, la responsable del área de Restauración de Monumentos Escultóricos, Costanza Addiechi, subrayó que el trabajo de conservación no se agota en el taller: "Siempre pienso que la restauración técnica no es lo único que garantiza la preservación.

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Es a través de la difusión y la concientización que podemos sostenerlo en el tiempo. Este programa alcanza a casi 10.000 alumnos al año, desde jardín de infantes hasta el nivel terciario, con visitas guiadas y charlas en las instituciones".

Una de las intervenciones más recientes se llevó a cabo en la plaza San Martín, donde un grupo de estudiantes participó en la señalización de la obra "Perros Perdigueros". Sobre esta dinámica de trabajo, Addiechi explicó que la colocación de las placas busca no solo visibilizar la historia de cada pieza, sino generar un sentido de pertenencia en los propios alumnos que apadrinan las esculturas. "Son pequeños pasos siempre orientados a proteger la historia de Mar del Plata y nuestro patrimonio", concluyó.

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