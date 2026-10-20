Un automóvil Chevrolet Corsa que había realizado maniobras peligrosas y casi atropellado a un grupo de jóvenes a la salida de un boliche bailable fue localizado y secuestrado en Mar del Plata. El procedimiento estuvo a cargo de la Patrulla Municipal, luego de que el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) identificara el vehículo mediante las imágenes registradas durante los incidentes del pasado domingo 11.

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A partir del análisis de las filmaciones, los operadores del COM identificaron la patente del rodado y la incorporaron al sistema de Lectura y Reconocimiento de Patentes (LPR), que forma parte del anillo digital de seguridad.

La detección activó una alerta que permitió realizar el seguimiento del vehículo hasta localizarlo en la intersección de las avenidas Polonia y 12 de Octubre.

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Una vez interceptado, el Chevrolet Corsa fue secuestrado y se labraron las infracciones correspondientes debido a que circulaba sin licencia de conducir, seguro obligatorio ni Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El procedimiento se concretó a partir del trabajo coordinado entre los operadores del COM y los efectivos de la Patrulla Municipal, con el uso de las herramientas de videovigilancia y lectura de patentes para identificar y localizar el vehículo involucrado.

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