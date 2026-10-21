La Comisión de Salud del Concejo Deliberante de General Pueyrredon recibirá este mediodía a profesionales del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende, quienes presentarán estadísticas sobre autolesiones e intentos de suicidio en General Pueyrredon, con el objetivo de aportar información para el análisis de políticas locales de prevención.

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La convocatoria fue impulsada por el concejal de Unión por la Patria y presidente de la comisión, Diego García. Durante el encuentro, especialistas del Servicio de Trabajo Social y de la Unidad de Epidemiología Hospitalaria expondrán los resultados de un informe elaborado a partir de los registros de la institución.

Según el relevamiento, entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026 se registraron 153 ingresos por autolesiones en la guardia del hospital. De ese total, el 67,3% de los pacientes requirió internación debido a la gravedad de los cuadros.

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El informe también identificó una mayor prevalencia entre las mujeres, que representan aproximadamente dos de cada tres personas asistidas. La edad promedio de los pacientes fue de 31 años, mientras que el grupo de entre 20 y 34 años aparece entre los más afectados.

Entre los factores asociados a estas situaciones, el relevamiento señala los consumos problemáticos, presentes en el 48,4% de los casos, además de situaciones de violencia familiar o de género, desempleo y aislamiento comunitario.

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La exposición ante los concejales permitirá conocer en detalle los datos registrados por el HIGA y aportar elementos para abordar la problemática de la salud mental y fortalecer las estrategias de prevención en el distrito.

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