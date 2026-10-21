Un incendio provocó la destrucción total de una vivienda ubicada en Río Negro al 6200, en el barrio Villa Primera de Mar del Plata. El inmueble, de aproximadamente cuatro por cinco metros, tenía paredes de mampostería sólida de ladrillos, techo de tirantería de madera y chapas metálicas, dos ambientes y un baño de servicio.

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Personal del cuartel de Bomberos Caisamar trabajó en el lugar y contó con el apoyo de efectivos del cuartel Monolito, que colaboraron en las tareas de extinción y abastecimiento de agua. Finalmente, el fuego fue extinguido y los daños materiales en la propiedad fueron totales.