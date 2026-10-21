Un incendio destruyó por completo una vivienda en Villa Primera
El fuego afectó una casa de dos ambientes ubicada en Río Negro al 6200. Bomberos lograron extinguir las llamas y una niña de 12 años recibió asistencia médica por una crisis nerviosa, aunque no fue trasladada.
Un incendio provocó la destrucción total de una vivienda ubicada en Río Negro al 6200, en el barrio Villa Primera de Mar del Plata. El inmueble, de aproximadamente cuatro por cinco metros, tenía paredes de mampostería sólida de ladrillos, techo de tirantería de madera y chapas metálicas, dos ambientes y un baño de servicio.
Personal del cuartel de Bomberos Caisamar trabajó en el lugar y contó con el apoyo de efectivos del cuartel Monolito, que colaboraron en las tareas de extinción y abastecimiento de agua. Finalmente, el fuego fue extinguido y los daños materiales en la propiedad fueron totales.
Durante el operativo también intervino un móvil del Comando de Patrullas Norte. A pedido del personal policial, se hizo presente una ambulancia del SAME, identificada como unidad 02, para asistir a una niña de 12 años que atravesaba un estado de crisis.
La menor fue atendida por el personal sanitario y se encontraba acompañada por su madre. Tras la evaluación, no fue necesario trasladarla a un centro de salud.
De acuerdo con el parte oficial, no se registraron personas heridas como consecuencia directa del incendio.