Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron atropellados por una camioneta este martes por la tarde en la intersección de avenida Juan B. Justo y Posadas. Uno de ellos fue trasladado inconsciente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras que la otra víctima fue derivada estable.

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El hecho ocurrió alrededor de las 18, cuando, por circunstancias que se investigan, una Nissan Frontier conducida por un hombre de 37 años y nacionalidad china embistió a los jóvenes. Tras el impacto, el vehículo terminó su recorrido sobre la pendiente de la calle Posadas, que permanece cerrada al tránsito en ese sector.

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Al llegar al lugar, personal policial identificó al conductor, aunque la comunicación fue dificultosa porque se expresaba únicamente en chino. Según informaron fuentes policiales, en un momento el hombre comenzó a golpearse y a impactar su cabeza contra el asfalto, por lo que fue reducido.

En paralelo, dos móviles del SAME asistieron a las víctimas. El adolescente fue trasladado inconsciente al HIGA en código rojo, mientras que la joven fue derivada en condición estable.

La Fiscalía N.º 11 de Delitos Culposos, a cargo de Germán Vera Tapia, dispuso la aprehensión del conductor, quien quedó a la espera de prestar declaración indagatoria. También ordenó una extracción de sangre para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

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En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó los primeros peritajes para incorporar a la causa.

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