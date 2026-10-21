Diego Sosa fue elegido secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de General Pueyrredon (SETRAM), que realizó sus primeras elecciones desde su fundación, hace dos años. En diálogo con El Marplatense, destacó la importancia de los comicios y sostuvo que representan un avance para la representación gremial de los empleados municipales de Mar del Plata.

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“Esto fortalece no solamente al empleo público municipal de Mar del Plata, sino al sindicalismo en general”, afirmó Sosa, quien señaló que la nueva conducción buscará contar con más herramientas para defender los intereses del sector y trabajar en la recuperación de derechos laborales.

El dirigente también remarcó que la organización surgió con la intención de impulsar una renovación sindical. En ese sentido, destacó la participación de trabajadores municipales jóvenes, formados y capacitados, y aseguró que la creación del gremio respondió a una convicción sobre la necesidad de construir una nueva alternativa de representación.

Sosa reconoció que el recorrido estuvo marcado por obstáculos, pero consideró que la concreción de las primeras elecciones abre una nueva etapa para SETRAM. A partir de este resultado, indicó, la conducción tendrá el desafío de fortalecer la institución y consolidar su vínculo con los empleados municipales.

Además, planteó la necesidad de que el sindicalismo recupere su papel en la defensa de los derechos laborales y en el equilibrio social. Para ello, señaló la importancia de contar con dirigentes que trabajen con transparencia, compromiso y convicciones.

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Con Sosa al frente de la secretaría general, SETRAM buscará afianzar su estructura y avanzar en una agenda de reivindicaciones para los trabajadores municipales de General Pueyrredon.