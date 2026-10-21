Los reclamos salariales y las condiciones de trabajo marcan una nueva jornada de conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. SUTEBA Multicolor convocó a un paro para este miércoles y a una movilización para el jueves hacia la Dirección General de Cultura y Educación, en el marco de un plan de lucha que continuará la próxima semana con otras 48 horas de huelga.

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En diálogo con El Marplatense, Julián Ucci, delegado de la Escuela de Educación Secundaria N.º 12, sostuvo que el acuerdo paritario firmado por la conducción de SUTEBA no alcanza para revertir la situación económica de los trabajadores. Según indicó, un preceptor que recién comienza percibe alrededor de $800.000 mensuales y recibiría una mejora de unos $21.000 con el último entendimiento.

El representante de SUTEBA Multicolor cuestionó que los ingresos se encuentren por debajo de la canasta familiar y afirmó que esa situación obliga a muchos docentes a sumar cargos o buscar otros empleos para sostener sus hogares. También apuntó contra la sobrecarga laboral y las dificultades que atraviesan las comunidades educativas.

Entre los motivos de la protesta, Ucci mencionó además los problemas en la cobertura de la obra social, las situaciones de violencia en las escuelas y los cuestionamientos al régimen académico de la secundaria. A su entender, estos factores profundizan las dificultades tanto para enseñar como para aprender.

Respecto de la adhesión en Mar del Plata, el delegado estimó que alcanzó el 50% durante la jornada de paro. En paralelo, indicó que integrantes del sector presentaron firmas de docentes de distintas instituciones para reclamar la cobertura plena de idiomas.

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La agenda de protesta continuará este jueves con una movilización a La Plata. Ucci también anticipó nuevas medidas de fuerza para la semana próxima y convocó a los trabajadores de la educación a participar de las acciones para reclamar una recomposición salarial y mejores condiciones laborales.