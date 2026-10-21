El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) lleva adelante un nuevo plan de repavimentación, bacheo y construcción de cordón cuneta en distintos barrios de Mar del Plata. Las tareas buscan mejorar la transitabilidad y las condiciones de circulación, con intervenciones en Bosque Grande, Libertad, Faro Norte y diferentes sectores de la zona norte y el centro.

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Uno de los principales frentes de obra se desarrolla en el barrio Bosque Grande, sobre la calle Reforma Universitaria, entre las avenidas Juan B. Justo y Fortunato de la Plaza. Allí, luego de las tareas de fresado de la calzada, se trabaja en la colocación de 400 toneladas de mezcla asfáltica para renovar la superficie de circulación.

En paralelo, el EMVIAL avanza con la reconstrucción de 800 metros cuadrados de pavimento de hormigón en el sector delimitado por las calles Rejón, Strobel, Marcos Sastre y Chubut. Las tareas incluyen cortes temporales de tránsito mientras se desarrollan los trabajos.

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El operativo también contempla la extensión de las cuadrillas de bacheo express en las macrozonas de Colón, Luro, San Juan y Jara, con intervenciones destinadas a reparar el deterioro de las calzadas y mejorar las condiciones de circulación vehicular.

Por otra parte, se ejecutan trabajos de construcción de cordón cuneta y nivelación del suelo en los barrios Libertad y Faro Norte. Estas intervenciones apuntan a mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de las calles en sectores que requieren obras complementarias para ordenar la circulación y el escurrimiento del agua.

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