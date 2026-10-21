La adolescente de 17 años, que fue atropellada junto a otro joven, en el barrio San Carlos recibió el alta médica. Mientras que el chico de 16 años continúa internado en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), según informaron desde el HIGA.

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El siniestro ocurrió el martes por la tarde, en la intersección de avenida Juan B. Justo y Posadas, cuando una camioneta Nissan Frontier embistió a ambos adolescentes. A raíz del impacto, el joven había sido trasladado inconsciente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en código rojo, mientras que la chica fue derivada en condición estable.

La adolescente ingresó con politraumatismos y, tras ser asistida, recibió el alta. En tanto, el joven llegó inconsciente y con múltiples traumatismos, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Luego de pasar por el quirófano, el adolescente quedó internado en terapia intensiva, donde continúa bajo atención médica debido a la gravedad de su cuadro.

El vehículo era conducido por un hombre de 37 años, de nacionalidad china, quien fue aprehendido por disposición de la Fiscalía N.º 11 de Delitos Culposos, a cargo de Germán Vera Tapia.