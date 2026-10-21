La adolescente atropellada en San Carlos recibió el alta y el otro joven sigue grave en terapia intensiva
La chica de 16 años dejó el hospital tras el siniestro ocurrido en avenida Juan B. Justo y Posadas. El adolescente de 17 permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), con un cuadro de gravedad, según informaron desde el HIGA.
La adolescente de 17 años, que fue atropellada junto a otro joven, en el barrio San Carlos recibió el alta médica. Mientras que el chico de 16 años continúa internado en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), según informaron desde el HIGA.
El siniestro ocurrió el martes por la tarde, en la intersección de avenida Juan B. Justo y Posadas, cuando una camioneta Nissan Frontier embistió a ambos adolescentes. A raíz del impacto, el joven había sido trasladado inconsciente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en código rojo, mientras que la chica fue derivada en condición estable.
La adolescente ingresó con politraumatismos y, tras ser asistida, recibió el alta. En tanto, el joven llegó inconsciente y con múltiples traumatismos, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.
Luego de pasar por el quirófano, el adolescente quedó internado en terapia intensiva, donde continúa bajo atención médica debido a la gravedad de su cuadro.
El vehículo era conducido por un hombre de 37 años, de nacionalidad china, quien fue aprehendido por disposición de la Fiscalía N.º 11 de Delitos Culposos, a cargo de Germán Vera Tapia.
En el marco de la investigación, la fiscalía ordenó una extracción de sangre para determinar si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. El hombre quedó a disposición de la Justicia, a la espera de prestar declaración indagatoria.
El conductor que atropelló a dos adolescentes en Juan B. Justo y Posadas no declaró ante la Justicia
El hombre de nacionalidad china se presentó en Tribunales junto a sus abogados y traductores, pero optó por no responder preguntas sobre el accidente. En paralelo, la Fiscalía solicitó que su aprehensión se transforme en detención mientras avanza la investigación.