El fiscal Germán Vera Tapia brindó detalles sobre el avance de la causa por el siniestro vial ocurrido en la avenida Juan B. Justo y Posadas, donde una camioneta Nissan Frontier atropelló a dos adolescentes. Sostuvo que “la hipótesis única es la imprudente” y confirmó que solicitó la conversión de la aprehensión en detención del conductor, de 37 años, quien no tenía licencia de conducir y se negó a declarar.

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Al referirse a la situación procesal del imputado, de nacionalidad china, el fiscal explicó en declaraciones a El Marplatense que pidió “conversión de aprehensión en detención” y que el imputado “pasó a disposición del juez Gastón De Marco”.

Anteriormente, se había conocido que el acusado no contaba con registro de conducir ni argentino ni de su país de origen. El hombre fue trasladado a Tribunales, donde hoy se negó a prestar declaración indagatoria, pese a contar con asistencia legal y traductores.

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En cuanto a las medidas de prueba, Vera Tapia detalló los plazos previstos para conocer los resultados de los estudios técnicos y toxicológicos. “Las pericias de rigor se hacen en una semana y los resultados tardan como un mes, excepto la de alcohol que suele tardar menos”, precisó.

El conductor quedó imputado por “lesiones graves agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor, triplemente calificadas por fuga, alcoholemia y más de una víctima”. La investigación busca establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes a partir de las pericias en curso.

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Respecto del estado de salud de los adolescentes atropellados, la joven de 17 años recibió el alta médica en las últimas horas, luego de evolucionar favorablemente de las lesiones sufridas.

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En tanto, el adolescente de 16 años continúa internado en estado delicado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El joven debió ser intervenido quirúrgicamente por los múltiples traumatismos que sufrió durante el impacto.

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