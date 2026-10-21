La Municipalidad de General Pueyrredon a través de su Secretaría de Educación y en conjunto a la Dirección General de Educación de la Armada, brindó la capacitación “Enseñar los intereses marítimos argentinos”, que estuvo destinada a los docentes de todos los niveles del Sistema Educativo Municipal.

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La actividad, que se realizó en la Facultad de Derecho de Mar del Plata, tuvo una duración de ocho horas y estuvo a cargo de los profesores Guillermo Spinelli y Eugenio Koutsovitis, quienes buscaron brindar herramientas prácticas de transposición didáctica y estratégicas concretas de aplicación en el aula.

Los docentes que participaron de la capacitación, diagramaron diversas actividades para sus propias asignaturas y comunidades educativas a partir de la identificación de contenidos curriculares que pueden vincularse con los intereses marítimos, la biodiversidad y los recursos del Mar Argentino. A su vez se trataron temáticas como la sostenibilidad y protección.

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Este curso, marcó el comienzo de las actividades que se encuadran dentro del acuerdo que mantiene el Municipio con la Armada Argentina, en relación a la enseñanza de los intereses marítimos.

Aunque además de la etapa presencial que constó de dos jornadas, la capacitación contará con una continuidad teórica y práctica en el campus virtual de Educación.

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Respecto del convenio, el secretario de Educación del municipio, Fernando Rizzi, destacó que “estamos muy contentos de que empiece a dar sus frutos, en este caso a partir de capacitaciones para docentes de todos los niveles del Sistema Educativo Municipal, sobre los intereses argentinos en el mar. Un tema vinculado absolutamente con la identidad nacional, el ser argentino y la promoción de los intereses de nuestra patria".

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