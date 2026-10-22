El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para hoy una jornada mayormente nublada y ventosa en Mar del Plata, con temperaturas de entre 11 y 17 grados y probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

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Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados. El cielo estará mayormente nublado y soplarán vientos del sector noreste de hasta 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

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Por la tarde, la temperatura máxima llegará a los 17 grados y el cielo permanecerá cubierto. Se espera que durante ese período se registren las ráfagas más intensas del día, con velocidades estimadas de entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a los 13 grados y el viento rotará hacia el sector este. Además, el pronóstico contempla una probabilidad de chaparrones de entre el 10% y el 40%.

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