La Delegación del Puerto de la Municipalidad informó que acondicionó 129 cuadras en ocho barrios del sur y la zona portuaria de Mar del Plata durante los últimos 30 días. Los trabajos incluyeron tareas de nivelación y engranzado de calles, además de intervenciones de mantenimiento en espacios públicos, jardines de infantes y centros de salud.

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Las cuadrillas viales trabajaron en los barrios Bosque Peralta Ramos, Faro Norte, Parque Independencia, Nuevo Golf, Quebradas, Juramento, Colinas de Peralta Ramos y Mar y Sol. Las intervenciones estuvieron orientadas a mejorar las condiciones de circulación en calles que requieren mantenimiento periódico.

Según se informó, las tareas se organizaron a partir de los reclamos recibidos mediante la línea telefónica gratuita 147 y del diálogo con las sociedades de fomento de cada sector. De esta manera, la Delegación del Puerto coordinó los trabajos en función de las demandas de los vecinos.

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En paralelo, el área de Espacios Verdes de la delegación, dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana, realizó tareas de limpieza, corte de césped, desmalezamiento y retiro de ramas en cerca de 20 hectáreas.

Los trabajos abarcaron plazas, bulevares, jardines de infantes y centros de salud de la zona, como parte de las acciones municipales de mantenimiento de espacios públicos y mejora del entorno urbano.

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